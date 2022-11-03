Глава ATP прокомментировал состав участников Итогового, где сыграют Медведев и Рублёв

Глава ATP Андреа Гауденци прокомментировал состав участников Итогового чемпионата. Турнир пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.

Напомним, на турнир отобрались испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд, россиянин Даниил Медведев, канадец Феликс Оже-Альяссим, россиянин Андрей Рублёв и серб Новак Джокович.

«На Итоговом турнире выступают лучшие из лучших в нашей игре. Всё стоит на кону для игроков, чьи выдающиеся достижения в этом сезоне дали им шанс побороться за титул на Итоговом чемпионате.

За более чем 50 лет это особое событие подарило миллионам болельщиков уникальные, незабываемые впечатления — как на арене, так и по всему миру. Мы очень рады, что невероятная история Итогового чемпионата продолжается в Турине в этом сезоне», — приводит слова Гауденци пресс-служба турнира.

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.