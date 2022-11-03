Томми Пол опубликовал пост из двух слов после неожиданной победы над Надалем в Париже
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31-я ракетка мира американец Томми Пол опубликовал новый пост в своих социальных сетях, после того как обыграл 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля во втором круге хардового «Мастерса» в Париже (Франция). Пол победил Надаля со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:1.
«Всегда привилегия», — написал Пол, прикрепив текст к фотографии с Надалем, сделанной после матча.
Фото: из личного архива томми пола
В третьем круге «Мастерса» в Париже Томми Пол сыграет с представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой. Все матчи третьего раунда состоятся сегодня, 3 ноября.
Ранее Рафаэль Надаль прокомментировал неожиданное поражение от Томми Пола.
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