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Видеообзор поражения Даниила Медведева от Алекса де Минора во втором круге «Мастерса»

Видеообзор поражения Даниила Медведева от Алекса де Минора во втором круге «Мастерса»
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Четвёртый сеяный, российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже, он потерпел поражение в матче второго раунда соревнований от представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 4:6, 6:2, 5:7.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами матча второго круга «Мастерса» в Париже.

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Счёт в личном противостоянии Медведева и де Минора в официальных матчах стал 4-1 в пользу российского теннисиста.

В третьем круге «Мастерса» в Париже де Минор сыграет с 16-м сеяным, американцем Фрэнсисом Тиафо. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, в 2021 году в финале переигравший россиянина Даниила Медведева. Призовой фонд турнира составляет € 5 415 410.

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