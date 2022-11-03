Арина Соболенко провела больше всех трёхсетовых матчей в сезоне
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (четвёртая в мировом рейтинге) провела больше всех матчей, состоящих из трёх сетов, в этом сезоне.
Матч на Итоговом чемпионате WTA с представительницей Туниса Онс Жабер, который завершился со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 7:5, стал для белорусской теннисистки 27-м «трёхсетовиком» за сезон.
На Итоговом чемпионате Арина Соболенко сыграла два матча. Второй матч она проиграла гречанке Марии Саккари со счётом 2:6, 4:6. Белорусская спортсменка всё еще имеет шансы выйти в полуфинал турнира, для этого ей нужно уверенно обыграть американку Джессику Пегулу и смотреть на результат параллельной встречи Жабер — Саккари.
Итоговый турнир WTA проходит в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября.
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