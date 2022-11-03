Видеообзор победы Томми Пола над Рафаэлем Надалем во втором круге «Мастерса» в Париже

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (вторая ракетка мира) не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Париже. Во втором круге он проиграл представителю США Томми Полу (31-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 1:6.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами матча второго круга «Мастерса» в Париже.

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

В третьем круге Томми Пол сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, в 2021 году в финале переигравший россиянина Даниила Медведева. Призовой фонд турнира составляет € 5 415 410. Турнир в Париже проходит с 31 октября по 6 ноября.

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