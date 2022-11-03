Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мартина Навратилова включила Арину Соболенко в топ-3 конкуренток Иги Свёнтек на Итоговом

Мартина Навратилова включила Арину Соболенко в топ-3 конкуренток Иги Свёнтек на Итоговом
Комментарии

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова назвала трёх теннисисток, которые, по её мнению, являются главными конкурентками первой ракетки мира Иги Свёнтек на Итоговом чемпионате WTA. Она выделила Арину Соболенко, Каролин Гарсию и Марию Саккари.

«Соболенко кого угодно может вынести с корта. Но тут мяч отскакивает недостаточно высоко для неё. Хотя она всегда опасна.

Гарсия играет чертовски хорошо. У неё классная подача, которая приносит здесь плоды. Она знает, как низко держать мяч. Она играет в свой лучший теннис и может побеспокоить Игу.

И Мария Саккари. Она хорошо перемещается по корту, и низкие мячи не волнуют её. Вот каков мой выбор», — приводит слова Навратиловой Eurosport.

Касаткина уступила первой ракетке мира в Финале WTA. Есть ли у Дарьи шансы на плей-офф? Касаткина уступила первой ракетке мира в Финале WTA. Есть ли у Дарьи шансы на плей-офф?

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022