Мартина Навратилова включила Арину Соболенко в топ-3 конкуренток Иги Свёнтек на Итоговом

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова назвала трёх теннисисток, которые, по её мнению, являются главными конкурентками первой ракетки мира Иги Свёнтек на Итоговом чемпионате WTA. Она выделила Арину Соболенко, Каролин Гарсию и Марию Саккари.

«Соболенко кого угодно может вынести с корта. Но тут мяч отскакивает недостаточно высоко для неё. Хотя она всегда опасна.

Гарсия играет чертовски хорошо. У неё классная подача, которая приносит здесь плоды. Она знает, как низко держать мяч. Она играет в свой лучший теннис и может побеспокоить Игу.

И Мария Саккари. Она хорошо перемещается по корту, и низкие мячи не волнуют её. Вот каков мой выбор», — приводит слова Навратиловой Eurosport.

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