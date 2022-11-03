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Андрей Рублёв — Хольгер Руне: текстовая онлайн-трансляция матча «Мастерса» в Париже

Андрей Рублёв — Хольгер Руне: текстовая онлайн-трансляция матча «Мастерса» в Париже
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Сегодня, 3 ноября, состоятся матчи третьего круга «Мастерса» в Париже (Франция). Девятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв сыграет с датчанином Хольгером Руне, занимающим 18-е место в рейтинге ATP. Матч начнётся не ранее 16:10 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча второго раунда Андрей Рублёв — Хольгер Руне на «Мастерсе» в Париже.

Во втором круге Андрей Рублёв обыграл американца Джона Иснера, а Хольгер Руне расправился с поляком Хубертом Хуркачем. Отметим, что это первая встреча теннисистов между собой.

Россиянин Андрей Рублёв и канадец Феликс Оже-Альяссим 2 ноября получили последние две путёвки на Итоговый чемпионат АТР, который пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.

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