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Мария Саккари стала первой гречанкой в истории полуфиналов Итогового чемпионата WTA

Мария Саккари стала первой гречанкой в истории полуфиналов Итогового чемпионата WTA
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Греческая теннисистка Мария Саккари (пятая ракетка мира) вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA, став первой представительницей своей страны в этой стадии турнира.

В нынешнем розыгрыше турнира Мария Саккари обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко (четвёртая ракетка мира) со счётом 6:2, 6:4, а также американку Джессику Пегулу (третья ракетка мира) со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Эти победы гарантировали гречанке выход в полуфинал. Третья игра, с представительницей Туниса Онс Жабер (вторая ракетка мира), не влияет на выход Саккари в плей-офф.

В другой группе на Итоговом турнире WTA выступают представительница Польши Ига Свёнтек, американка Кори Гауфф, россиянка Дарья Касаткина и французская теннисистка Каролин Гарсия.

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