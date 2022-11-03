Мария Саккари стала первой гречанкой в истории полуфиналов Итогового чемпионата WTA

Греческая теннисистка Мария Саккари (пятая ракетка мира) вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA, став первой представительницей своей страны в этой стадии турнира.

В нынешнем розыгрыше турнира Мария Саккари обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко (четвёртая ракетка мира) со счётом 6:2, 6:4, а также американку Джессику Пегулу (третья ракетка мира) со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Эти победы гарантировали гречанке выход в полуфинал. Третья игра, с представительницей Туниса Онс Жабер (вторая ракетка мира), не влияет на выход Саккари в плей-офф.

В другой группе на Итоговом турнире WTA выступают представительница Польши Ига Свёнтек, американка Кори Гауфф, россиянка Дарья Касаткина и французская теннисистка Каролин Гарсия.