Карен Хачанов — Новак Джокович: текстовая онлайн-трансляция матча «Мастерса» в Париже

Сегодня, 3 ноября, состоятся матчи третьего круга «Мастерса» в Париже (Франция). 19-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов сыграет с сербом Новаком Джоковичем, занимающим седьмое место в рейтинге ATP. Матч начнётся не ранее 18:50 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча третьего круга Карен Хачанов — Новак Джокович на «Мастерсе» в Париже.

Счёт личных встреч — 7-1 в пользу Джоковича. Новак выиграл шесть матчей подряд, отдав Карену лишь один сет — в полуфинале турнира в Белграде этой весной. При этом единственную победу над Джоковичем Хачанов одержал как раз на парижском «Мастерсе», выиграв финал в 2018 году со счётом 7:5, 6:4.

Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, в 2021 году в финале переигравший россиянина Даниила Медведева. Призовой фонд турнира составляет € 5 415 410.