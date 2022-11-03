Каспер Рууд упустил победу в матче с Лоренцо Музетти и вылетел с «Мастерса» в Париже

Четвёртая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не смог выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), проиграв итальянцу Лоренцо Музетти (23-й в рейтинге ATP).

Лоренцо Музетти одержал волевую победу со счётом 4:6, 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут. На счету Рууда два эйса, две двойные ошибки, два реализованных брейк-пойнта из трёх. Лоренцо Музетти трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи возможных.

В четвертьфинале Музетти встретится с победителем пары Новак Джокович — Карен Хачанов.

Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, в 2021 году в финале переигравший россиянина Даниила Медведева. Призовой фонд турнира составляет € 5 415 410.