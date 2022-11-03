Даниил Медведев показал, как катает в коляске в Монако новорождённую дочку. Фото
Поделиться
Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен показал сделанную в Монако фотографию, на которой он катает свою новорождённую дочь. В середине октября Дарья, жена Даниила, родила девочку, которую назвали Алисой.
«Добро пожаловать домой», — подписал фотографию Медведев.
Фото: из личного архива даниила медведева
Вчера, 2 ноября, Даниил Медведев проиграл матч второго круга на «Мастерсе» в Париже. Россиянин уступил австралийцу Алексу де Минору. Из-за этого он выпадет из первой тройки рейтинга ATP, когда организация выложит обновлённую версию классификации. В настоящий момент Даниил уже готовится к Итоговому чемпионату ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.
Комментарии
- 3 ноября 2022
-
16:35
-
16:34
-
16:08
-
15:45
-
15:33
-
15:33
-
14:24
-
14:00
-
13:35
-
13:12
-
13:04
-
12:15
-
12:07
-
11:39
-
11:16
-
11:04
-
11:01
-
10:53
-
10:05
-
10:01
-
09:39
-
09:25
-
08:49
-
08:45
-
08:30
-
08:16
-
08:14
-
08:05
-
07:57
-
07:54
-
07:26
-
06:22
-
04:52
-
04:42
-
03:43
Партнерский контент