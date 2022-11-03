Даниил Медведев показал, как катает в коляске в Монако новорождённую дочку. Фото

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен показал сделанную в Монако фотографию, на которой он катает свою новорождённую дочь. В середине октября Дарья, жена Даниила, родила девочку, которую назвали Алисой.

«Добро пожаловать домой», — подписал фотографию Медведев.

Фото: из личного архива даниила медведева

Вчера, 2 ноября, Даниил Медведев проиграл матч второго круга на «Мастерсе» в Париже. Россиянин уступил австралийцу Алексу де Минору. Из-за этого он выпадет из первой тройки рейтинга ATP, когда организация выложит обновлённую версию классификации. В настоящий момент Даниил уже готовится к Итоговому чемпионату ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.