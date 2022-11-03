Обидчик Даниила Медведева проиграл в третьем круге «Мастерса» в Париже
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо одержал победу в матче третьего круга «Мастерса» в Париже, в котором его соперником был австралиец Алекс де Минор, обыгравший во втором раунде россиянина Даниила Медведева. Де Минор проиграл матч со счётом 3:6, 6:7 (5:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты.
Тиафо 14 раз подал навылет и допустил три двойные ошибки. Американец реализовал два брейк-пойнта из семи (29%). У де Минора семь эйсов и одна ошибка на подаче. Он использовал только один брейк-пойнт из пяти (20%).
В четвертьфинале «Мастерса» в Париже Фрэнсис Тиафо сыграет с победителем пары Жиль Симон (Франция) — Феликс Оже-Альяссим. Все матчи третьего круга состоятся сегодня, 3 ноября.
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