Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль не стал связывать поражение на «Мастерсе» в Париже с личными событиями в жизни

Надаль не стал связывать поражение на «Мастерсе» в Париже с личными событиями в жизни
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль заявил, что не хочет искать оправдания поражению в матче 2-го круга турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Надаль сенсационно уступил американцу Томми Полу (6:3, 6:7 (4:7), 1:6).

«Безусловно, в последние месяцы в моей жизни произошло много событий (Надаль впервые стал отцом. — Прим. «Чемпионата»). Мы всегда готовы искать оправдания, но главное остаётся одинаковым. Когда хорошо играешь — побеждаешь. Когда играешь плохо — проигрываешь. Что касается матча с Полом, периодически я действовал неплохо. Но в нужный момент я не сделал то, что требовалось. Вот и весь итог.

И, конечно, надо отдать должное Полу. Он провёл хороший матч, да и вообще нынешний год у него хороший», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Новость по теме
Рафаэль Надаль: сложно представить, что я приеду на Итоговый и смогу выиграть турнир
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022