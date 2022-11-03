Надаль не стал связывать поражение на «Мастерсе» в Париже с личными событиями в жизни

Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль заявил, что не хочет искать оправдания поражению в матче 2-го круга турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Надаль сенсационно уступил американцу Томми Полу (6:3, 6:7 (4:7), 1:6).
«Безусловно, в последние месяцы в моей жизни произошло много событий (Надаль впервые стал отцом. — Прим. «Чемпионата»). Мы всегда готовы искать оправдания, но главное остаётся одинаковым. Когда хорошо играешь — побеждаешь. Когда играешь плохо — проигрываешь. Что касается матча с Полом, периодически я действовал неплохо. Но в нужный момент я не сделал то, что требовалось. Вот и весь итог.
И, конечно, надо отдать должное Полу. Он провёл хороший матч, да и вообще нынешний год у него хороший», — сказал Надаль на пресс-конференции.
- 3 ноября 2022
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