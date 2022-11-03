Руне не пустил Рублёва в четвертьфинал «Мастерса» в Париже

Российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на «Мастерсе» в Париже (Франция). В матче третьего круга он в двух сетах уступил датчанину Хольгеру Руне. Матч закончился со счётом 4:6, 5:7.

Матч продлился 1 час 29 минут. 18-я ракетка мира Руне сделал семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Рублёв, занимающий 9-е место в мировом рейтинге, девять раз подал навылет, избежал двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.



Следующим соперником Руне будет первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который ранее в двух сетах обыграл болгарина Григора Димитрова.



Отметим, что ранее Рублёв уже гарантировал себе путёвку на Итоговый турнир ATP, который пройдёт в Турине (Италия).