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Руне не пустил Рублёва в четвертьфинал «Мастерса» в Париже

Руне не пустил Рублёва в четвертьфинал «Мастерса» в Париже
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Российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на «Мастерсе» в Париже (Франция). В матче третьего круга он в двух сетах уступил датчанину Хольгеру Руне. Матч закончился со счётом 4:6, 5:7.

Матч продлился 1 час 29 минут. 18-я ракетка мира Руне сделал семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Рублёв, занимающий 9-е место в мировом рейтинге, девять раз подал навылет, избежал двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Следующим соперником Руне будет первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который ранее в двух сетах обыграл болгарина Григора Димитрова.

Отметим, что ранее Рублёв уже гарантировал себе путёвку на Итоговый турнир ATP, который пройдёт в Турине (Италия).

Париж. 3-й круг
03 ноября 2022, четверг. 16:55 МСК
Хольгер Витус Нёсков Руне
18
Дания
Хольгер Витус Нёсков Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
4 		5  
         
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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