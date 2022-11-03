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Виктор Янчук высказался о вылете Андрея Рублёва с «Мастерса» в Париже

Виктор Янчук высказался о вылете Андрея Рублёва с «Мастерса» в Париже
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение российского теннисиста Андрея Рублёва в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Рублёв уступил датчанину Хольгеру Руне со счётом 4:6, 5:7.

«Такое впечатление, что Андрей сейчас находится на спаде. Желание — это одно, но законы биологии человеческой несколько другое. У него уже не первый проигрыш. В последнее время Рублёв немного сбавил в результатах и качестве игры. Остаётся надеяться, что он пройдёт этот этап, потому что это волнообразный процесс. Спады чередуются.

Набегает какая-то усталость. Здесь и психологическая, и физиологическая подоплёка. Организм требует отдыха, а тут подавай результат. По стилю игры у Андрея всё на уровне, но вкрадываются ошибки, которые сводят на нет все прелести. Нужна форма, свежесть и заряд оптимизма.

К сожалению, рука бойцов колоть устала. У него обычный, но несвоевременный и нежелательный спад. По игре Рублёв держит инициативу в руках. Но немного не везёт», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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