Хачанов уступил Джоковичу в матче третьего круга «Мастерса» в Париже

Российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Хачанов в матче третьего круга уступил экс первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу. Матч закончился со счётом 6:4, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. Хачанов, занимающий 19-е место в рейтинге ATP, дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из одного. Джокович, занимающий седьмое место в рейтинге, дважды подал навылет, три раза ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Джоковича станет итальянец Лоренцо Музетти. Ранее он обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили.



Призовой фонд «Мастерса» в Париже превышает € 5 млн. Отметим, что Хачанов был последним представителем России на турнире.