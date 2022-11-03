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Хачанов уступил Джоковичу в матче третьего круга «Мастерса» в Париже

Хачанов уступил Джоковичу в матче третьего круга «Мастерса» в Париже
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Российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Хачанов в матче третьего круга уступил экс первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу. Матч закончился со счётом 6:4, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. Хачанов, занимающий 19-е место в рейтинге ATP, дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из одного. Джокович, занимающий седьмое место в рейтинге, дважды подал навылет, три раза ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Джоковича станет итальянец Лоренцо Музетти. Ранее он обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили.

Призовой фонд «Мастерса» в Париже превышает € 5 млн. Отметим, что Хачанов был последним представителем России на турнире.

Париж. 3-й круг
03 ноября 2022, четверг. 19:45 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		1  
         
Карен Хачанов
19
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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