Руне после победы над Рублёвым заявил, что копировал форхенд россиянина
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Датский теннисист Хольгер Руне, одержавший победу в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) над россиянином Андреем Рублёвым, отдал сопернику должное. Руне признался, что ему очень нравится игра Рублёва.
«Я большой поклонник Рублёва. Раньше и вовсе копировал его жестокий форхенд. Поэтому эта победа была для меня особенной. Я очень рад выходу в четвертьфинал. Также желаю Андрею отличного выступления на Итоговом турнире в Турине», — написал Руне в соцсетях.
Следующим соперником Руне будет первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который ранее в двух сетах обыграл болгарина Григора Димитрова.
Отметим, что ранее Рублёв уже гарантировал себе путёвку на Итоговый турнир ATP, который пройдёт в Турине (Италия).
Новость по темеРуне не пустил Рублёва в четвертьфинал «Мастерса» в Париже
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