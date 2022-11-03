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Руне после победы над Рублёвым заявил, что копировал форхенд россиянина

Руне после победы над Рублёвым заявил, что копировал форхенд россиянина
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Датский теннисист Хольгер Руне, одержавший победу в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) над россиянином Андреем Рублёвым, отдал сопернику должное. Руне признался, что ему очень нравится игра Рублёва.

«Я большой поклонник Рублёва. Раньше и вовсе копировал его жестокий форхенд. Поэтому эта победа была для меня особенной. Я очень рад выходу в четвертьфинал. Также желаю Андрею отличного выступления на Итоговом турнире в Турине», — написал Руне в соцсетях.

Следующим соперником Руне будет первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который ранее в двух сетах обыграл болгарина Григора Димитрова.

Отметим, что ранее Рублёв уже гарантировал себе путёвку на Итоговый турнир ATP, который пройдёт в Турине (Италия).

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