Руне после победы над Рублёвым заявил, что копировал форхенд россиянина

Датский теннисист Хольгер Руне, одержавший победу в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) над россиянином Андреем Рублёвым, отдал сопернику должное. Руне признался, что ему очень нравится игра Рублёва.



«Я большой поклонник Рублёва. Раньше и вовсе копировал его жестокий форхенд. Поэтому эта победа была для меня особенной. Я очень рад выходу в четвертьфинал. Также желаю Андрею отличного выступления на Итоговом турнире в Турине», — написал Руне в соцсетях.

Следующим соперником Руне будет первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который ранее в двух сетах обыграл болгарина Григора Димитрова.



Отметим, что ранее Рублёв уже гарантировал себе путёвку на Итоговый турнир ATP, который пройдёт в Турине (Италия).