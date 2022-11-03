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На «Мастерсе» в Париже не осталось ни одного россиянина

На «Мастерсе» в Париже не осталось ни одного россиянина
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Все российские теннисисты завершили выступление на «Мастерсе» в Париже (Франция). Сегодня, 3 ноября, из борьбы выбыли Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Рублёв в матче третьего круга уступил датчанину Хольгеру Руне со счётом 4:6, 5:7. В свою очередь, Хачанов не смог остановить серба Новака Джоковича. Их матч закончился со счётом 6:4, 6:1.

Ещё раньше из борьбы выбыл экс первая ракетка мира Даниил Медведев. Он в матче второго круга уступил австралийцу Алексу де Минору со счётом 4:6, 6:2, 5:7.

Также в турнире участвовал россиянин Аслан Карацев. Но он уже в матче первого круга уступил японцу Йосихито Нисиоке (3:6, 4:6).

Теперь российские теннисисты выступят на Итоговом турнире ATP в Турине (Италия). На заключительный турнир сезона попали Медведев и Рублёв.

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