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Хачанов в седьмой раз подряд уступил Джоковичу

Хачанов в седьмой раз подряд уступил Джоковичу
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Российский теннисист Карен Хачанов не сумел исправить негативную тенденцию в матчах с сербом Новаком Джоковичем. Россиянин в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) уступил сербу со счётом 3:6, 1:6.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Хачанов — Джокович.

Хачанов уже в седьмой раз подряд уступил Джоковичу. Счёт в их личном противостоянии стал 1-8. Единственная победа россиянина над сербом произошла в 2018 году на том же самом «Мастерсе» в Париже.

Следующим соперником Джоковича станет итальянец Лоренцо Музетти. Ранее он обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.

Призовой фонд «Мастерса» в Париже превышает € 5 млн. Отметим, что Хачанов был последним представителем России на турнире.

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Хачанов уступил Джоковичу в матче третьего круга «Мастерса» в Париже
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