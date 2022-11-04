Кудерметова и Мертенс обыграли Данилину и Хаддад-Майю в матче Итогового турнира

Девятая ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в тандеме с бельгийкой Элисе Мертенс одержали победу во второй игре Итогового чемпионата WTA – 2022 в парном разряде. Соревнования проходят в Форт-Уэрте (штат Техас, США).
Во втором матче группового этапа Кудерметова и Мертенс обыграли представительницу Казахстана Анну Данилину и спортсменку из Бразилии Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:4, 6:3. Встреча продлилась 1 час 17 минут. Кудерметова и Мертенс семь раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Данилиной и Хаддад-Майи ни одного эйса, пять двойных ошибок и два реализованный брейк-пойнта из двух.
Кудерметова и Мертенс попали в группу Пэм Шрайвер, куда также вошли:
Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия);
Габриэла Дабровски (Канада)/Джулиана Олмос (Мексика);
Анна Данилина (Казахстан)/Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).
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