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Кудерметова и Мертенс обыграли Данилину и Хаддад-Майю в матче Итогового турнира

Кудерметова и Мертенс обыграли Данилину и Хаддад-Майю в матче Итогового турнира
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Девятая ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в тандеме с бельгийкой Элисе Мертенс одержали победу во второй игре Итогового чемпионата WTA – 2022 в парном разряде. Соревнования проходят в Форт-Уэрте (штат Техас, США).

Во втором матче группового этапа Кудерметова и Мертенс обыграли представительницу Казахстана Анну Данилину и спортсменку из Бразилии Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:4, 6:3. Встреча продлилась 1 час 17 минут. Кудерметова и Мертенс семь раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Данилиной и Хаддад-Майи ни одного эйса, пять двойных ошибок и два реализованный брейк-пойнта из двух.

Кудерметова и Мертенс попали в группу Пэм Шрайвер, куда также вошли:

Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия);
Габриэла Дабровски (Канада)/Джулиана Олмос (Мексика);
Анна Данилина (Казахстан)/Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Итоговый чемпионат WTA — парный разряд. Группа Пэм Шрайвер
04 ноября 2022, пятница. 05:20 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
А. Данилина Б. Хаддад-Майя
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