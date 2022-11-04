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Дарья Касаткина прокомментировала победу над Кори Гауфф на Итоговом турнире WTA

Дарья Касаткина прокомментировала победу над Кори Гауфф на Итоговом турнире WTA
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу над американкой Кори Гауфф на Итоговом чемпионате WTA. Касаткина обыграла Гауфф со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

«Было тяжело. Я нервничала в начале матча. По мере вхождения в ритм матча нервы успокоились, и стало получше. Я очень рада, что у меня по-прежнему есть шансы выйти в следующий раунд (в полуфинал. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова россиянки пресс-служба WTA.

В другом матче дня в этой группе первая ракетка мира, 21-летняя полька Ига Свёнтек победила француженку Каролин Гарсию. Перед последним туром у Свёнтек две победы, у Касаткиной и Гарсии — по одной, у Гауфф — ни одной.

Итоговый чемпионат WTA закончится 6 ноября.

Касаткина довела американку до слёз и помогла 1-й ракетке мира Свёнтек выйти в плей-офф Касаткина довела американку до слёз и помогла 1-й ракетке мира Свёнтек выйти в плей-офф
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