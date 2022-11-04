Дарья Касаткина прокомментировала победу над Кори Гауфф на Итоговом турнире WTA

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу над американкой Кори Гауфф на Итоговом чемпионате WTA. Касаткина обыграла Гауфф со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

«Было тяжело. Я нервничала в начале матча. По мере вхождения в ритм матча нервы успокоились, и стало получше. Я очень рада, что у меня по-прежнему есть шансы выйти в следующий раунд (в полуфинал. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова россиянки пресс-служба WTA.

В другом матче дня в этой группе первая ракетка мира, 21-летняя полька Ига Свёнтек победила француженку Каролин Гарсию. Перед последним туром у Свёнтек две победы, у Касаткиной и Гарсии — по одной, у Гауфф — ни одной.

Итоговый чемпионат WTA закончится 6 ноября.