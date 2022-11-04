Дарья Касаткина высказалась о решающем матче с Гарсией за выход в полуфинал Итогового

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала об ожиданиях от матча третьего тура Итогового чемпионата WTA, в котором её соперницей станет француженка Каролин Гарсия. Турнирная ситуация сложилась таким образом, что победительница этого противостояния выйдет в полуфинал, а проигравшая покинет турнир.

«Это как раз то, с чем мы имеем дело каждую неделю. Побеждаешь — проходишь дальше, нет — едешь домой. Будет классно. Последний турнир в сезоне для меня — и вот такая ситуация», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.

В другом матче дня в этой группе первая ракетка мира, 21-летняя полька Ига Свёнтек победила француженку Каролин Гарсию. Перед последним туром у Свёнтек две победы, у Касаткиной и Гарсии — по одной, у Гауфф — ни одной.