Дарья Касаткина высказалась о решающем матче с Гарсией за выход в полуфинал Итогового

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала об ожиданиях от матча третьего тура Итогового чемпионата WTA, в котором её соперницей станет француженка Каролин Гарсия. Турнирная ситуация сложилась таким образом, что победительница этого противостояния выйдет в полуфинал, а проигравшая покинет турнир.
«Это как раз то, с чем мы имеем дело каждую неделю. Побеждаешь — проходишь дальше, нет — едешь домой. Будет классно. Последний турнир в сезоне для меня — и вот такая ситуация», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.
В другом матче дня в этой группе первая ракетка мира, 21-летняя полька Ига Свёнтек победила француженку Каролин Гарсию. Перед последним туром у Свёнтек две победы, у Касаткиной и Гарсии — по одной, у Гауфф — ни одной.
- 4 ноября 2022
-
08:29
-
08:26
-
08:14
-
08:09
-
08:05
-
07:41
-
06:53
-
06:16
-
04:57
-
02:44
-
01:34
-
00:13
- 3 ноября 2022
-
23:35
-
22:33
-
22:10
-
22:04
-
21:11
-
20:39
-
20:15
-
19:50
-
19:28
-
19:22
-
18:25
-
17:26
-
17:19
-
17:09
-
16:35
-
16:34
-
16:08
-
15:45
-
15:33
-
15:33
-
14:24
-
14:00
-
13:35