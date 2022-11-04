Дарья Касаткина рассказала, как восприняла поражение от Иги Свёнтек в 1-м матче Итогового

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, как восприняла поражение от лидера рейтинга WTA, 21-летней польки Иги Свёнтек, которое та нанесла ей в первом матче на Итоговом турнире. Напомним, Свёнтек обыграла Касаткину со счётом 6:2, 6:3.

«Обычно, когда проигрываешь, думаешь: всё, турнир кончился. Пакуешь вещи и едешь в аэропорт. Здесь всё иначе. На следующий день мне надо было заставлять себя тренироваться, словно ничего не случилось, и готовиться к следующему матчу.

Было интересно. Непривычные ощущения. Но я довольна тем, как справилась с новой для себя ситуацией», — приводит слова Дарьи пресс-служба WTA.

Во втором круге Касаткина победила Кори Гауфф. В решающем матче за выход в полуфинал она сразится с Каролин Гарсией.