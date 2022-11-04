Новак Джокович прокомментировал победу над Кареном Хачановым на «Мастерсе» в Париже
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в третьем круге «Мастерса» в Париже. Джокович обыграл Хачанова со счётом 6:4, 6:1.
«Первый сет прошёл довольно ровно. У меня были свои шансы, у него был брейк. Но я взял его подачу в десятом гейме в первом сете. После этого ситуация, думаю, изменилась.
Во втором сете я был уже другим игроком. Я прибавил, стал лучше подавать. Я доволен тем, как закончился матч», — приводит слова Новака пресс-служба ATP.
В четвертьфинале «Мастерса» в Париже Джокович сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти. Все четвертьфиналы состоятся сегодня, 4 ноября.
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