Новак Джокович рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в матче с Хачановым в Париже

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в третьем круге «Мастерса» в Париже. Джокович обыграл Хачанова со счётом 6:4, 6:1.

По словам Новака, он не лучшим образом чувствовал себя в первом сете.

«Ритм? Нет, мне не нужно было искать ритм. Ритм и так был. Но я вёл 3:0, но всё равно по какой-то причине не лучшим образом себя чувствовал. Много потел. Не знаю, такое порой бывает.

Надо было пройти через это, найти свой путь. Так и случилось», — приводит его слова издание Yardbarker.

В четвертьфинале «Мастерса» в Париже Джокович сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти. Все четвертьфиналы состоятся сегодня, 4 ноября.



