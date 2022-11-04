Новак Джокович высказался о Карене Хачанове после победы над ним на «Мастерсе» в Париже

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в третьем круге «Мастерса» в Париже. Джокович обыграл Хачанова со счётом 6:4, 6:1.

«Хачанов — теннисист, которого я действительно хорошо знаю. Мы много тренировались вместе. Мы сыграли друг с другом почти десять матчей на разных покрытиях… Он победил меня четыре года назад в финале, поэтому я понимал, что ему нравится это покрытие, нравятся эти условия», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

В четвертьфинале «Мастерса» в Париже Новак Джокович сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти. Все четвертьфиналы состоятся сегодня, 4 ноября.



