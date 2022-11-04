Кори Гауфф объяснила, почему проиграла Дарье Касаткиной на Итоговом турнире WTA

Американская теннисистка Кори Гауфф объяснила поражение от россиянки Дарьи Касаткиной в матче второго тура группового турнира Итогового чемпионата WTA. Гауфф проиграла Касаткиной со счётом 6:7 (6:8), 3:6.

По словам Кори, она проиграла потому, что не показывала свой лучший теннис и допустила много невынужденных ошибок.

«У меня было много шансов. Я не смогла показать свой лучший теннис. Но тут есть чему поучиться. Надо вынести уроки. Надеюсь, в следующий раз выступлю лучше.

У меня были возможности в обоих матчах, но я допустила много невынужденных ошибок. Думаю, мне следует подчистить это», — приводит слова Гауфф Eurosport.

В другом матче дня в этой группе первая ракетка мира, 21-летняя полька Ига Свёнтек победила француженку Каролин Гарсию. Перед последним туром у Свёнтек две победы, у Касаткиной и Гарсии — по одной, у Гауфф — ни одной.