Тренер Свёнтек высказался о победе Иги над Дарьей Касаткиной на Итоговом турнире WTA

Томаш Викторовский, тренер первой ракетки мира Иги Свёнтек, рассказал, что думает о победе подопечной над россиянкой Дарьей Касаткиной в первом туре группового турнира Итогового чемпионата WTA. Свёнтек обыграла Касаткину со счётом 6:2, 6:3.

«Она играла с Дарьей Касаткиной, которая потрясающе двигалась по корту. Она играла стабильно, могла менять темп. Она пускала мяч то высоко, то низко, с высокой скоростью. Она изменяла направление подачи и почти не допускала невынужденных ошибок», — приводит слова Викторовского Eurosport.

Во втором круге Дарья Касаткина победила представительницу США Кори Гауфф. В решающем матче за выход в полуфинал российская спортсменка сразится с француженкой Каролин Гарсией.