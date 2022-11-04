Тренер Свёнтек высказался о победе Иги над Дарьей Касаткиной на Итоговом турнире WTA
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Томаш Викторовский, тренер первой ракетки мира Иги Свёнтек, рассказал, что думает о победе подопечной над россиянкой Дарьей Касаткиной в первом туре группового турнира Итогового чемпионата WTA. Свёнтек обыграла Касаткину со счётом 6:2, 6:3.
«Она играла с Дарьей Касаткиной, которая потрясающе двигалась по корту. Она играла стабильно, могла менять темп. Она пускала мяч то высоко, то низко, с высокой скоростью. Она изменяла направление подачи и почти не допускала невынужденных ошибок», — приводит слова Викторовского Eurosport.
Во втором круге Дарья Касаткина победила представительницу США Кори Гауфф. В решающем матче за выход в полуфинал российская спортсменка сразится с француженкой Каролин Гарсией.
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