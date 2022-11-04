Хольгер Руне обратился к Андрею Рублёву после победы над ним на «Мастерсе» в Париже

Датский теннисист Хольгер Руне обратился к россиянину Андрею Рублёву, после того как обыграл его на хардовом турнире ATP серии «Мастерс» в Париже (Франция). Руне победил Рублёва со счётом 6:4, 7:5.

Хольгер пожелал Андрею хорошо выступить на Итоговом чемпионате ATP. Турнир пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.

«Вышел в четвертьфинал в Париже. Андрей здорово вдохновляет меня, после того как я увидел его игру вживую на молодёжном Итоговом пять лет назад. Поэтому этот матч был особенным для меня. Желаю тебе хорошо выступить на Итоговом турнире», — написал датчанин в своих социальных сетях.

Напомним, помимо Рублёва на турнир отобрались другой россиянин Даниил Медведев, испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд, канадец Феликс Оже-Альяссим и серб Новак Джокович.