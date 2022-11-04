Новак Джокович высказался о наследии Роджера Федерера

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что думает о наследии 20-кратного победителя мэйджоров, швейцарца Роджера Федерера.

«Его наследие, его след, который он оставил, будут жить вечно… Он не только добился многого на корте, но и вдохновил многих молодых игроков взять ракетку в руки», — рассказал Джокович в интервью, выложенном в «твиттере» Tennis Channel.

Напомним, 41-летний Федерер закончил карьеру после Кубка Лэйвера, который прошёл в Лондоне в сентябре. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде с 22-кратным чемпионом ТБШ Рафаэлем Надалем.

Джокович и Федерер провели друг с другом 50 матчей в рамках ATP. 27 встреч выиграл Новак, 23 — Роджер.