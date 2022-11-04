Новак Джокович стал вторым теннисистом, не менее 90 раз выходившим в 1/4 «Мастерсов»

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович, победив Карена Хачанова в третьем круге хардового «Мастерса» в Париже, вышел в свой 90-й четвертьфинал на турнирах соответствующей категории. По этому показателю Джокович уступает лишь 22-кратному победителю мэйджоров Рафаэлю Надалю, который 99 раз был в четвертьфиналах «Мастерсов».

Напомним, четвертьфинальные пары на «Мастерсе» в Париже сложились следующим образом: Карлос Алькарас (Испания) — Хольгер Руне (Дания), Фрэнсис Тиафо (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада), Новак Джокович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия), Стефанос Циципас (Греция) — Томми Пол (США). Все матчи состоятся сегодня, 4 ноября.