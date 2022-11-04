«Ох, Париж...» Григор Димитров, проигравший на «Мастерсе», показал свой завтрак

28-я ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров, который вчера, 3 ноября, проиграл первой ракетке мира Карлосу Алькарасу в третьем круге хардового турнира ATP серии «Мастерс» в Париже (Франция), опубликовал новую запись в своих социальных сетях. Спортсмен показал, как выглядит его завтрак: булки, сладости, кофе и яичница.

«Ох, Париж...» — подписал соответствующую фотографию Григор Димитров.

Фото: из личного архива григора димитрова

Напомним, четвертьфинальные пары на «Мастерсе» в Париже сложились следующим образом: Карлос Алькарас (Испания) — Хольгер Руне (Дания), Фрэнсис Тиафо (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада), Новак Джокович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия), Стефанос Циципас (Греция) — Томми Пол (США). Все матчи состоятся сегодня, 4 ноября.