«Сама удивилась». Дарья Касаткина — о своей статистике в сезоне-2022

Восьмая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала то, что в сезоне-2022 до сих пор не потерпела ни одного поражения в матчах, в которых выиграла первый сет. Иными словами, Касаткина не позволила своим соперницам одержать ни одной волевой победы в 2022 году.
«Честно говоря, не знаю. Я сама удивилась этой статистике. Знаю, что мне самой нравится играть матчи из трёх сетов и нравится побеждать, если проигрываю первый сет.
Выигрывая первый сет, я набираюсь уверенности. Начало первого сета очень важно. Это как попутный ветер — очень помогает», — приводит слова Дарьи Tennis Majors.
Напомним, на Итоговом турнире WTA Касаткина проиграла Иге Свёнтек и победила Кори Гауфф. В решающем матче за выход в полуфинал она сразится с Каролин Гарсией.
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