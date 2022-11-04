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Оже-Альяссим одержал 16-ю победу подряд и стал первым полуфиналистом турнира в Париже

Оже-Альяссим одержал 16-ю победу подряд и стал первым полуфиналистом турнира в Париже
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (восьмая ракетка мира) в двух сетах переиграл представителя США Фрэнсиса Тиафо (21-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Берси» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты.

Оже-Альяссим оказался сильнее своего соперника со счётом 6:1, 6:4. Канадец выполнил восемь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 14. На счету Фрэнсиса Тиафо шесть эйсов, три ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В полуфинале турнира в Париже Феликс Оже-Альяссим встретится либо с представителем Испании и первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом, либо с датчанином Хольгером Руне (18-й номер мирового рейтинга). Отметим, для канадца эта победа стала 16-й подряд на турнирах ATP.

Париж. 1/4 финала
04 ноября 2022, пятница. 16:15 МСК
Фрэнсис Тиафо
21
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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