Тренер Свёнтек: считал, что Ига будет первой ракеткой мира, ещё до ухода Барти
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Томаш Викторовский, тренер первой ракетки мира Иги Свёнтек, рассказал о сотрудничестве с польской теннисисткой и поделился мыслями о потенциале своей подопечной.
«Я просто стараюсь делать свою работу настолько хорошо, насколько могу. Я получил вопрос от команды Иги в декабре 2021 года, где я увижу её в следующем году? И я сказал, почему не номер один в мире? И это было время, когда Эшли Барти всё ещё была в туре, так что сами понимаете, Ига уже демонстрировала огромный потенциал.
Мне, может быть, немного легче оценивать ситуацию, чем некоторым другим людям, потому что я комментировал матчи Иги в течение предыдущих двух лет, так как перестал работать с Радваньской», — приводит слова тренера Eurosport.
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