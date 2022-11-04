Ольховский не считает Касаткину фаворитом в матче с Гарсией на Итоговом турнире

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте, теннисист Андрей Ольховский высказался о матче между россиянкой Дарьей Касаткиной и представительницей Франции Каролин Гарсией на Итоговом турнире WTA, который проходит с 31 октября по 7 ноября.

«Дарья молодец, что победила. Я говорил до турнира, что, если она выиграет хотя бы один матч, это уже будет хорошо. Гарсия будет фаворитом в следующем матче, но это не значит, что у Дарьи нет шансов, пусть попробует её обыграть. Если она выйдет в полуфинал, это будет очень здорово», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Напомним, на Итоговом турнире WTA Касаткина проиграла польской теннисистке Иге Свёнтек и победила представительницу США Кори Гауфф. Для выхода из группы Дарье необходимо одолеть француженку Каролин Гарсию.