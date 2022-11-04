Веснина предположила, как Рублёву бороться со своей эмоциональностью во время матчей

Российская теннисистка Елена Веснина высказалась об эмоциональности девятой ракетки мира Андрея Рублёва.



«Удары ракеткой себе по ногам? У Андрея есть такое. Он очень эмоциональный, хочет играть как можно лучше. Пока не справляется. Бывает, что выплеск своих эмоций находится в таком ключе. Андрею нужно немного подумать, как избавиться от этого. В таких случаях часто советуют помощь спортивного психолога, чтобы свою негативную энергию направить в более правильное русло.



У всех были психологические проблемы. Роджер Федерер ломал ракетки в юном возрасте, тоже психовал сильно. Он поработал с психологом — в итоге пошёл положительный сдвиг. Думаю, Андрей со своей командой обязательно обсудит такие нюансы», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.