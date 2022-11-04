Свёнтек выделила три лучших турнира в сезоне

Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек выделила лучшие моменты в текущем сезоне.

«Я бы сказала, что вторая неделя «Ролан Гаррос» – чувствовала, что могу показать свой максимум и ничто меня не остановит. Ещё Майами – особенно сразу после Индиан-Уэллса, где условия довольно непростые. А в Майами у меня всё как-то естественно получалось. В Сан-Диего тоже, хотя я и была немного холодной. Назвала бы эти три турнира. Там я была спокойна, ничего не нагнетала. Просто играла с удовольствием», — цитирует Свёнтек Tennis Channel.

Ранее первая ракетка мира Ига Свёнтек досрочно обеспечила себе выход из группы с первого места на Итоговом турнире WTA. На соревновании она одолела Дарью Касаткину и Каролин Гарсию.