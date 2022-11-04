Касаткина рассказала, чего ожидает от матча с Гарсией на Итоговом турнире

Восьмая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о матче с француженкой Каролин Гарсией на групповом этапе Итогового турнира WTA. Победительница этой встречи выйдет в полуфинал соревнований.
«Что нужно сделать, чтобы выйти в полуфинал? Я не знаю. Выиграть, наверное. Не имеет значения как. Будет тяжело. Гарсия очень агрессивная – вы видели, где она принимает любую подачу. Её не волнует, с кем она играет, приём всегда очень агрессивный. Она всегда старается как можно быстрее завершить розыгрыш.
Будет тяжело, она хочет победить не меньше меня. Вообще, групповая система довольно интересная. Я проиграла первый матч и чувствовала, что турнир кончился – но это не так. Мне нужно было тренироваться с энтузиазмом и мотивацией – и это было странно.
Интересно, что есть ещё один шанс. И даже если проиграешь два матча, всё равно может быть шанс. Для меня это безумие. Но здорово, что последний турнир сезона проходит вот так», — цитирует Касаткину Tennis Channel.
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