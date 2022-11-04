Алькарас снялся с четвертьфинала Парижа из-за травмы. 19-летний Руне вышел в полуфинал

Испанский теннисист Карлос Алькарас (первый номер мирового рейтинга) не смог закончить четвертьфинальный матч с представителем Дании Хольгером Руне (18-я ракетка мира) на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) из-за травмы. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Берси» на хардовом покрытии.

При счёте 6:3, 6:6 (3:1) в пользу Руне испанец принял решение завершить матч. Во втором сете Алькарас брал медицинский тайм-аут. После этого перерыва Карлос сыграл гейм и несколько розыгрышей на тай-брейке, после чего снялся с турнира.

За два неполных сета Хольгер Руне выполнил пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету представителя Испании три эйса, одна ошибка на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

В полуфинале Хольгер Руне встретится с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом, который оказался сильнее американца Фрэнсиса Тиафо.