Алькарас снялся с четвертьфинала Парижа из-за травмы. 19-летний Руне вышел в полуфинал

Испанский теннисист Карлос Алькарас (первый номер мирового рейтинга) не смог закончить четвертьфинальный матч с представителем Дании Хольгером Руне (18-я ракетка мира) на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) из-за травмы. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Берси» на хардовом покрытии.
При счёте 6:3, 6:6 (3:1) в пользу Руне испанец принял решение завершить матч. Во втором сете Алькарас брал медицинский тайм-аут. После этого перерыва Карлос сыграл гейм и несколько розыгрышей на тай-брейке, после чего снялся с турнира.
За два неполных сета Хольгер Руне выполнил пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету представителя Испании три эйса, одна ошибка на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.
В полуфинале Хольгер Руне встретится с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом, который оказался сильнее американца Фрэнсиса Тиафо.
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