Руне: Алькарас — один из лучших игроков на приёме. Да и вообще он лучший в мире

Датский теннисист Хольгер Руне поделился мыслями о четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

«Это был отличный матч от начала и до конца. Очень жаль, что ему пришлось сняться. Ему очень не повезло. По-моему, мы оба здорово играли. Я был очень сосредоточен. Прекрасная атмосфера, прекрасный теннис, и я рад, что прошёл дальше.



Очень горжусь тем, как сегодня подавал. Карлос – если не лучший, то один из лучших на приёме в мире. И он первая ракетка мира, так что в целом он лучший. Я очень доволен тем, как справился с давлением и игрой. Я был очень агрессивен. Конечно, иногда я ошибался, но оно того стоило, потому что в важные моменты я был хорош», — цитирует Руне ATP.