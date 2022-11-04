Алькарас ответил на вопрос об участии на Итоговом турнире после отказа от игры в Париже

Первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о перспективах принять участие в Итоговом турнире ATP. 19-летний игрок не смог закончить четвертьфинальный матч «Мастерса» в Париже с датчанином Хольгером Руне из-за проблем со здоровьем. Ранее испанская Marca сообщала, что у Алькараса межрёберная травма.
«Поеду ли я в Турин? Не могу ответить на этот вопрос. Сейчас я еду домой, сделаю анализы, чтобы увидеть масштабы проблемы, а уже после этого посмотрю, смогу ли быть готовым на все 100 к Итоговому турниру», — сказал испанец на пресс-конференции.
Карлос Алькарас уступил Руне первый сет — 3:6. Во втором отрезке игры испанец при счёте 6:5 в свою пользу взял медицинский тайм-аут, затем продолжил встречу, но на тай-брейке принял решение сняться с турнира.
- 4 ноября 2022
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