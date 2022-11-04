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Алькарас рассказал, какую травму получил в матче с Руне

Алькарас рассказал, какую травму получил в матче с Руне
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Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал своё решение сняться с турнира серии «Мастерс» в Париже.

«Я не могу тянуться. Поэтому не могу хорошо подавать, пробивать форхенд. Когда делаю вращательные движения, мне больно. И лучше сняться, чем играть с такими проблемами и беспокойством.

Случалось ли со мной такое уже? По-моему, это первый раз, но вообще в этой зоне у меня есть проблемы. Сейчас я буду обследоваться, и мы посмотрим, та же это проблема или другая», — сказал чемпион US Open на пресс-конференции.

Карлос Алькарас уступил Руне первый сет — 3:6. Во втором отрезке игры испанец при счёте 6:5 в свою пользу взял медицинский тайм-аут, затем продолжил встречу, но на тай-брейке принял решение сняться с турнира.

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