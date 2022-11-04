Видеообзоры четвертьфиналов Джокович-Музетти и Алькарас-Руне на турнире в Париже
Поделиться
Сербский теннисист Новак Джокович (седьмая ракетка мира) расправился с представителем Италии Лоренцо Музетти (23-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).
В другом матче 1/4 финала испанский теннисист Карлос Алькарас (первый номер мирового рейтинга) не смог закончить встречу с представителем Дании Хольгером Руне (18-я ракетка мира) из-за травмы. 19-летний игрок снялся при счёте 3:6, 6:6 (1:3) в пользу своего соперника.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами четвертьфинальных матчей на «Мастерсе» в Париже.
Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
Комментарии
- 4 ноября 2022
-
23:35
-
22:56
-
22:36
-
22:01
-
21:33
-
21:14
-
20:48
-
20:25
-
19:52
-
19:50
-
19:29
-
19:18
-
18:43
-
18:30
-
18:13
-
17:58
-
17:48
-
15:31
-
14:01
-
12:04
-
11:36
-
11:19
-
11:11
-
11:01
-
10:10
-
09:14
-
08:48
-
08:38
-
08:29
-
08:26
-
08:14
-
08:09
-
08:05
-
07:41
-
06:53
Партнерский контент