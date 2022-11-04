Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзоры четвертьфиналов Джокович-Музетти и Алькарас-Руне на турнире в Париже

Видеообзоры четвертьфиналов Джокович-Музетти и Алькарас-Руне на турнире в Париже
Комментарии

Сербский теннисист Новак Джокович (седьмая ракетка мира) расправился с представителем Италии Лоренцо Музетти (23-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).

В другом матче 1/4 финала испанский теннисист Карлос Алькарас (первый номер мирового рейтинга) не смог закончить встречу с представителем Дании Хольгером Руне (18-я ракетка мира) из-за травмы. 19-летний игрок снялся при счёте 3:6, 6:6 (1:3) в пользу своего соперника.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами четвертьфинальных матчей на «Мастерсе» в Париже.

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022