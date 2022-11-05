Циципас одолел Пола и встретится с Джоковичем в полуфинале Парижа
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Греческий теннисист Стефанос Циципас (пятая ракетка мира) вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), в 1/4 финала обыграв представителя США Томми Пола (31-й номер мирового рейтинга). Встреча прошла на центральном корте стадиона «Берси» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 1 час 16 минут.
Циципас оказался сильнее своего соперника со счётом 6:2, 6:4. Грек выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из трёх. На счету Томми Пола два эйса, две ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи.
В 1/2 финала Стефанос Циципас сразится с представителем Сербии Новаком Джоковичем, который в другом четвертьфинале расправился с итальянцем Лоренцо Музетти.
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