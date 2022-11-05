Соболенко уверенно в двух сетах разобралась с Пегулой на Итоговом чемпионате WTA

В Форт-Уэрте (США) на стадионе «Дикис Арена. Стэдиум» состоялся матч группы Нэнси Ричи, в рамках которой сошлись 28-летняя американка Джессика Пегула (3-я ракетка мира) и 24-летняя представительница Беларуси Арина Соболенко (7-й номер рейтинга).
Встреча завершилась уверенной победой Соболенко в двух сетах – 6:3, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты.
На счету Арины в этой игре пять подач навылет, восемь двойных ошибок и шесть из 12 (50%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – один эйс, пять двойных ошибок и три из пяти (60%) удачных брейк-пойнтов.
Таким образом, Соболенко вышла на второе место в группе, одержав вторую победу. Лидером группы является представительница Греции Мария Саккари (5-я ракетка мира), одержавшая две победы в двух матчах. Третье место – у Онс-Жабер (одна победа), а замыкает квартет – Пегула, уступившая в каждом из трёх поединков в группе.
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