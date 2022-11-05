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Соболенко вышла в полуфинал Итогового чемпионата. Касаткина может стать соперницей Саккари

Соболенко вышла в полуфинал Итогового чемпионата. Касаткина может стать соперницей Саккари
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В эти минуты в Форт-Уэрте (США) на стадионе «Дикис Арена» проходит встреча представительниц группы Нэнси Ричи – 28-летней Онс Жабер из Туниса (вторая ракетка мира) и 27-летней Марии Саккари из Греции (пятая ракетка мира).

Благодаря тому, что Саккари выиграла первый сет у Жабер (6:2) расклады в турнирном положении изменились. Таким образом, представительница Беларуси Арина Соболенко обеспечила себе выход в полуфинал соревнований, где её соперницей станет Ига Свёнтек (первая ракетка мира).

Сама же Мария Саккари встретится либо с француженкой Каролин Гарсией (шестая ракетка мира), либо с представительницей России Дарьей Касаткиной (восьмая ракетка мира). Всё будет выясняться в очной встрече Гарсии и Касаткиной в заключительном матче группового этапа.

Статистика Итогового чемпионата WTA.
Итоговый чемпионат WTA. Группа Нэнси Ричи
05 ноября 2022, суббота. 03:10 МСК
Онс Жабер
2
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Мария Саккари
5
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
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