Соболенко вышла в полуфинал Итогового чемпионата. Касаткина может стать соперницей Саккари

В эти минуты в Форт-Уэрте (США) на стадионе «Дикис Арена» проходит встреча представительниц группы Нэнси Ричи – 28-летней Онс Жабер из Туниса (вторая ракетка мира) и 27-летней Марии Саккари из Греции (пятая ракетка мира).

Благодаря тому, что Саккари выиграла первый сет у Жабер (6:2) расклады в турнирном положении изменились. Таким образом, представительница Беларуси Арина Соболенко обеспечила себе выход в полуфинал соревнований, где её соперницей станет Ига Свёнтек (первая ракетка мира).

Сама же Мария Саккари встретится либо с француженкой Каролин Гарсией (шестая ракетка мира), либо с представительницей России Дарьей Касаткиной (восьмая ракетка мира). Всё будет выясняться в очной встрече Гарсии и Касаткиной в заключительном матче группового этапа.