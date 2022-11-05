Саккари потребовалось около часа для уверенной победы над Онс Жабер на Итоговом турнире

В Форт-Уэрте (США) на стадионе «Дикис Арена» состоялся матч представительниц группы Нэнси Ричи – 28-летней Онс Жабер из Туниса (вторая ракетка мира) и 27-летней представительницы Греции Марии Саккари (пятая ракетка мира).

Встреча завершилась уверенной победой Саккари в двух сетах – 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 9 минут.

На счету Жабер – два эйса, две двойные ошибки и один из двух (50%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – ни одной подачи навылет, три двойные ошибки и четыре из семи (57%) удачных брейк-пойнтов.

Таким образом, Саккари выиграла три из трёх матчей на групповом этапе и обеспечила себе участие в полуфинале, где её соперницей станет либо Каролин Гарсия (Франция, 6-й номер рейтинга), либо Дарья Касаткина (Россия, 8-й номер рейтинга). Жабер не вышла в плей-офф, завершив групповой этап на третьем месте.