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Саккари потребовалось около часа для уверенной победы над Онс Жабер на Итоговом турнире

Саккари потребовалось около часа для уверенной победы над Онс Жабер на Итоговом турнире
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В Форт-Уэрте (США) на стадионе «Дикис Арена» состоялся матч представительниц группы Нэнси Ричи – 28-летней Онс Жабер из Туниса (вторая ракетка мира) и 27-летней представительницы Греции Марии Саккари (пятая ракетка мира).

Встреча завершилась уверенной победой Саккари в двух сетах – 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 9 минут.

На счету Жабер – два эйса, две двойные ошибки и один из двух (50%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – ни одной подачи навылет, три двойные ошибки и четыре из семи (57%) удачных брейк-пойнтов.

Таким образом, Саккари выиграла три из трёх матчей на групповом этапе и обеспечила себе участие в полуфинале, где её соперницей станет либо Каролин Гарсия (Франция, 6-й номер рейтинга), либо Дарья Касаткина (Россия, 8-й номер рейтинга). Жабер не вышла в плей-офф, завершив групповой этап на третьем месте.

Статистика Итогового чемпионата WTA.
Итоговый чемпионат WTA. Группа Нэнси Ричи
05 ноября 2022, суббота. 03:10 МСК
Онс Жабер
2
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Мария Саккари
5
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
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