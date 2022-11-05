Cоболенко – третья белоруска в истории тенниса, выходившая в полуфинал Итогового

Седьмая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко отметилась уникальным достижением после того, как официально стала одной из участниц полуфинальной стадии Итогового турнира WTA.
24-летняя уроженка Минска стала лишь 3-й представительницей своей страны в истории тенниса, которая пробивалась в 1/2 финала на Итоговом чемпионате. Ранее это удавалось сделать Наталье Зверевой в 1995 году и Виктории Азаренко в 2011 и 2012 годах.
Напомним, что для того, чтобы квалифицироваться в полуфинал Итогового турнира белорусской спортсменке необходимо было одержать победу в заключительном матче группового этапа с Джессикой Пегулой и надеяться на то, что в другой встрече квартета Мария Саккари заберёт хотя бы сет у Онс Жабер. В итоге Арина выиграла свой матч со счётом 6:3, 7:5. Другой поединок в группе Нэнси Ричи завершился победой Саккари – 6:2, 6:3.
- 5 ноября 2022
-
05:21
-
04:30
-
04:09
-
01:19
-
00:36
- 4 ноября 2022
-
23:35
-
22:56
-
22:36
-
22:01
-
21:33
-
21:14
-
20:48
-
20:25
-
19:52
-
19:50
-
19:29
-
19:18
-
18:43
-
18:30
-
18:13
-
17:58
-
17:48
-
15:31
-
14:01
-
12:04
-
11:36
-
11:19
-
11:11
-
11:01
-
10:10
-
09:14
-
08:48
-
08:38
-
08:29
-
08:26