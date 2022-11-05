Cоболенко – третья белоруска в истории тенниса, выходившая в полуфинал Итогового

Седьмая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко отметилась уникальным достижением после того, как официально стала одной из участниц полуфинальной стадии Итогового турнира WTA.

24-летняя уроженка Минска стала лишь 3-й представительницей своей страны в истории тенниса, которая пробивалась в 1/2 финала на Итоговом чемпионате. Ранее это удавалось сделать Наталье Зверевой в 1995 году и Виктории Азаренко в 2011 и 2012 годах.

Напомним, что для того, чтобы квалифицироваться в полуфинал Итогового турнира белорусской спортсменке необходимо было одержать победу в заключительном матче группового этапа с Джессикой Пегулой и надеяться на то, что в другой встрече квартета Мария Саккари заберёт хотя бы сет у Онс Жабер. В итоге Арина выиграла свой матч со счётом 6:3, 7:5. Другой поединок в группе Нэнси Ричи завершился победой Саккари – 6:2, 6:3.