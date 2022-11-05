Саккари – 8-я теннисистка, выигравшая все три матча на групповом этапе Итогового 2:0

Пятая ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари отметилась уникальным достижением после того, как обыграла представительницу Тунису Онс Жабер в заключительном матче группы Нэнси Ричи на Итоговом турнире WTA.
Напомним, что 27-летняя уроженка Афин оказалась сильнее своей оппонентки со счётом 6:2, 6:3. В двух предыдущих матчах на групповом этапе Итогового чемпионата гречанка также добивалась победы над соперницами в двух сетах, обыграв Джессику Пегулу и Арину Соболенко соответственно.
Таким образом, Саккари стала 8-й теннисисткой с момента введения текущего формата группового этапа Итогового турнира в 2003 году, которая не отдала ни сета оппоненткам в раунде-робин. Об этом сообщает Opta Ace в своём «твиттере». Ранее это удавалось сделать Амели Моресмо, Марии Шараповой, Жюстин Энен, Вере Звонарёвой, Петре Квитовой, Серене Уильямс и Элине Свитолиной.
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